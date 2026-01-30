サノヤスホールディングス<7022.T>＝急伸。同社は祖業の造船事業を売却撤退する一方、建設業向け機械設備や機械式立体駐車装置、遊園地の遊戯機械設備などのほか、化粧品の撹拌装置などニッチ分野で幅広く需要を獲得している。足もとの業績は極めて好調に推移しており、化粧品の撹拌装置や建設向け機械設備が売り上げを伸ばし収益を押し上げている。２９日取引終了後に開示した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月期）決算は、営業利益が７億３１００万円（前年同期は３８００万円）と急拡大、通期予想の８億円に対する進捗率は９１％に達した。これを材料視する買いが集中する格好となっている。



太洋テクノレックス<6663.T>＝急反発。フシ目の３００円台に再び乗せ上値指向を鮮明としている。同社はフレキシブルプリント基板の製造・販売を主力とし、電子基板検査機や鏡面研磨機なども手掛けている。足もとの業績は鏡面研磨機が好調なほか、合理化効果の発現により利益面で会社側の想定を上回って推移している。そうしたなか、２９日取引終了後、２５年１２月期業績予想の修正を発表しており、営業利益は従来予想の６１００万円から１億４２００万円（前の期は５４００万円の赤字）に増額した。これを手掛かり材料に上値を見込んだ投資資金が流入している。同社株はＰＥＲやＰＢＲなど株価指標面でも割安に放置されていることで買い安心感が伴う。



小森コーポレーション<6349.T>＝６日ぶり大幅高で切り返す。一気に昨年来高値を更新した。同社は２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１１．１％増の８５３億３７００万円、経常利益は同２．０倍の７９億８７００万円となった。通期計画に対する進捗率は約９０％となっており、業績の上振れを期待した買いが入ったようだ。証券印刷機と大型オフセット印刷機による売り上げが増加した北米市場では、売上高が前年同期比７６．１％増の１００億２９００万円と急拡大した。欧州市場は前期の大型展示会効果による受注残高が寄与し、売上高は前年同期比２０．４％増の１９２億４２００万円と好調だった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



