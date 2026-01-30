女子卓球選手の早田ひな（25）が1月26日、Instagramを更新。全日本選手権を振り返った。

「【全日本選手権沢山の応援ありがとうございました！！」と投稿されたのは、ラケットとボールを持ち神妙な面持ちの早田。早田は女子シングル決勝で張本美和（17）と対戦し、接戦の中で惜しくも4連覇を逃した。

早田は「4連覇は達成できませんでしたが2位という自分の中では上出来の結果だったように思います」と振り返り、「自分が憧れだったものがいつしか目標に変わり、その目標を叶え今この25歳でも『ベテラン』と言われるぐらい若手選手の活躍が目まぐるしい時代に変わってきています」とコメント。「ですが私はこの年齢でベテランという括りにされていることに正直まだ自分でも不思議な感覚があります。何をもってベテランと言っているんだろう、いつからそんな括りで見られるようになってしまったんだろうと」と述懐した。

そして「どっちに転ぶかわからない人生に飛び込んでみるのも案外楽しいなと。次はその飛び込んだ人生を正解にしていくために荒波に飲まれながら自分のペースで頑張っていきます」とポジティブに語り、「私の挑戦は引退するまで続くと思いますが若手選手の成長曲線を見習って頑張りたいと思います！！本当に沢山の応援ありがとうございましたーー！」と締めくくった。

【画像】神妙な面持ちの早田ひな（画像は早田ひなInstagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「笑顔が素敵でエースにふさわしい健闘っぷりでした」「瞬きするのも忘れるくらい凄い決勝見せてもらいました」「ひなちゃんの考え方ってほんとに素敵だなって思わせてくれて同じ人間として尊敬することばかり」「来年はリベンジしてほしい」といったコメントが寄せられた。