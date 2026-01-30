ＪＢＣＣホールディングス <9889> [東証Ｐ] が1月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.1％増の56.2億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の69億円→75億円(前期は63.1億円)に8.7％上方修正し、増益率が9.3％増→18.8％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の31.5億円→37.5億円(前年同期は29.9億円)に19.0％増額し、増益率が5.3％増→25.3％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.8％増の18.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.2％→9.6％に改善した。



株探ニュース

