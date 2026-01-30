大東建託 <1878> [東証Ｐ] が1月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の1092億円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の1270億円→1380億円(前期は1294億円)に8.7％上方修正し、一転して6.6％増益を見込み、一気に6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の556億円→666億円(前年同期は556億円)に19.8％増額し、一転して19.7％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の410.6円→416.6円(前期は1→5の株式分割前で714円)に修正し、25年9月に実施した1→5の株式分割を考慮すると、実質4.4％増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の378億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.0％→7.7％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

原価抑制による完成工事総利益の増加に加え、子会社からの配当金増加に伴い営業外収益が増加することから、売上高、経常利益および当期純利益につきましては、前回予想を上回る見込みです。

