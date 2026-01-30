シライ電子工業 <6658> [東証Ｓ] が1月30日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比14.3％減の15.5億円に減ったが、通期計画の18億円に対する進捗率は86.3％に達し、5年平均の78.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比68.4％減の2.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.1％増の5.8億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の10.5％→8.2％に低下した。



株探ニュース

