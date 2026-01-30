30日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比452.48円（-0.85％）安の5万2923.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は756、値下がりは761、変わらずは77。



日経平均マイナス寄与度は403.78円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が53.15円、野村総研 <4307>が30.15円、レーザーテク <6920>が17.92円、イビデン <4062>が13.7円と並んだ。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を53.65円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が46.03円、ＳＢＧ <9984>が21.66円、ファストリ <9983>が19.25円、信越化 <4063>が13.87円と続いた。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運、その他製品、不動産が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、建設が並んだ。



