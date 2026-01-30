30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数645、値下がり銘柄数726と、値下がりが優勢だった。



個別ではマツモト<7901>がストップ高。インスペック<6656>は一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション<1430>、日本電技<1723>、ナカノフドー建設<1827>、コモ<2224>、日本ケアサプライ<2393>など29銘柄は昨年来高値を更新。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、サノヤスホールディングス<7022>、太洋テクノレックス<6663>、小野測器<6858>、日本タングステン<6998>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>、日本オラクル<4716>、ギミック<475A>、相模ゴム工業<5194>が昨年来安値を更新。ケミプロ化成<4960>、岡本硝子<7746>、メタプラネット<3350>、テクニスコ<2962>、フェローテック<6890>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

