30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.1％増の3561億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.2％減の1428億円だった。



個別ではＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ高ベータ３０ <2068> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> など6銘柄が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.94％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.62％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.86％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は12.23％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は10.73％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は9.04％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は7.53％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は7.41％安と大幅に下落した。



日経平均株価が452円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金931億1000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均993億7800万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が115億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が90億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が84億5100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が81億2400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が53億1200万円の売買代金となった。



株探ニュース

