東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ククレブがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ククレブがS高

30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数236、値下がり銘柄数301と、値下がりが優勢だった。



個別ではククレブ・アドバイザーズ<276A>がストップ高。マテリアルグループ<156A>、アストロスケールホールディングス<186A>、アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、ティーケーピー<3479>など8銘柄は昨年来高値を更新。ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、地域新聞社<2164>、窪田製薬ホールディングス<4596>、ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>、インバウンドテック<7031>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、インフォメティス<281A>、グランディーズ<3261>、プレイド<4165>、ユーソナー<431A>など9銘柄が昨年来安値を更新。イーディーピー<7794>、マクアケ<4479>、アシロ<7378>、ステラファーマ<4888>、ミクリード<7687>は値下がり率上位に売られた。



