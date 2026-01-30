ETF売買代金ランキング＝30日前引け
30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 93110 -25.5 47410
２. <1542> 純銀信託 83573 138.2 57500
３. <1540> 純金信託 44301 41.5 24635
４. <2036> 金先物Ｗブル 12408 70.3 255500
５. <1357> 日経Ｄインバ 11546 -29.6 5221
６. <1360> 日経ベア２ 9036 -9.0 128.2
７. <1326> ＳＰＤＲ 8471 90.7 73170
８. <1458> 楽天Ｗブル 8451 -18.7 56320
９. <1321> 野村日経平均 8124 2.1 55020
10. <314A> ｉＳゴールド 6885 7.0 377.1
11. <1541> 純プラ信託 5892 64.0 13390
12. <1579> 日経ブル２ 5312 -40.2 510.4
13. <1328> 野村金連動 4990 45.8 18885
14. <2644> ＧＸ半導日株 3575 -34.7 3121
15. <1306> 野村東証指数 3269 -26.0 3712
16. <1398> ＳＭＤリート 2548 560.1 2050.0
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2396 277.9 2156.5
18. <200A> 野村日半導 2350 -5.2 3012
19. <1693> ＷＴ銅 2287 590.9 8054
20. <1568> ＴＰＸブル 1827 -34.0 765.0
21. <1673> ＷＴ銀 1613 15.6 15565
22. <1329> ｉＳ日経 1608 -18.4 5512
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1435 -2.0 72710
24. <1671> ＷＴＩ原油 1331 300.9 3259
25. <1459> 楽天Ｗベア 1130 -35.3 211
26. <1489> 日経高配５０ 1098 -53.8 2998
27. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1086 82.8 2064
28. <1655> ｉＳ米国株 902 -10.7 769.0
29. <425A> ＧＸ純金 859 109.5 428.4
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 732 105.6 2167
31. <1320> ｉＦ日経年１ 729 -18.5 54810
32. <2244> ＧＸＵテック 715 88.2 3062
33. <1308> 上場東証指数 713 -23.4 3669
34. <1476> ｉＳＪリート 701 293.8 2068
35. <1615> 野村東証銀行 653 -47.3 592.8
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 610 47.0 60000
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 599 38.0 30590
38. <1330> 上場日経平均 592 -42.1 55070
39. <1543> 純パラ信託 560 32.4 86790
40. <2038> 原油先Ｗブル 522 283.8 1569
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 514 38.2 1069
42. <1545> 野村ナスＨ無 497 -25.5 39820
43. <1475> ｉＳＴＰＸ 473 -63.9 365.8
44. <1571> 日経インバ 458 -30.8 395
45. <1674> ＷＴプラチナ 424 60.0 35430
46. <1672> ＷＴ金 415 44.6 74720
47. <424A> ＧＸ純金Ｈ 410 11.1 408.0
48. <1358> 上場日経２倍 405 -66.7 89970
49. <1356> ＴＰＸベア２ 397 -6.1 157.7
50. <2559> ＭＸ全世界株 384 -15.0 26320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
