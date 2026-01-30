　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 93110　　 -25.5　　　 47410
２. <1542> 純銀信託　　　　 83573　　 138.2　　　 57500
３. <1540> 純金信託　　　　 44301　　　41.5　　　 24635
４. <2036> 金先物Ｗブル　　 12408　　　70.3　　　255500
５. <1357> 日経Ｄインバ　　 11546　　 -29.6　　　　5221
６. <1360> 日経ベア２　　　　9036　　　-9.0　　　 128.2
７. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　8471　　　90.7　　　 73170
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8451　　 -18.7　　　 56320
９. <1321> 野村日経平均　　　8124　　　 2.1　　　 55020
10. <314A> ｉＳゴールド　　　6885　　　 7.0　　　 377.1
11. <1541> 純プラ信託　　　　5892　　　64.0　　　 13390
12. <1579> 日経ブル２　　　　5312　　 -40.2　　　 510.4
13. <1328> 野村金連動　　　　4990　　　45.8　　　 18885
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　3575　　 -34.7　　　　3121
15. <1306> 野村東証指数　　　3269　　 -26.0　　　　3712
16. <1398> ＳＭＤリート　　　2548　　 560.1　　　2050.0
17. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2396　　 277.9　　　2156.5
18. <200A> 野村日半導　　　　2350　　　-5.2　　　　3012
19. <1693> ＷＴ銅　　　　　　2287　　 590.9　　　　8054
20. <1568> ＴＰＸブル　　　　1827　　 -34.0　　　 765.0
21. <1673> ＷＴ銀　　　　　　1613　　　15.6　　　 15565
22. <1329> ｉＳ日経　　　　　1608　　 -18.4　　　　5512
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1435　　　-2.0　　　 72710
24. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1331　　 300.9　　　　3259
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1130　　 -35.3　　　　 211
26. <1489> 日経高配５０　　　1098　　 -53.8　　　　2998
27. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1086　　　82.8　　　　2064
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 902　　 -10.7　　　 769.0
29. <425A> ＧＸ純金　　　　　 859　　 109.5　　　 428.4
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 732　　 105.6　　　　2167
31. <1320> ｉＦ日経年１　　　 729　　 -18.5　　　 54810
32. <2244> ＧＸＵテック　　　 715　　　88.2　　　　3062
33. <1308> 上場東証指数　　　 713　　 -23.4　　　　3669
34. <1476> ｉＳＪリート　　　 701　　 293.8　　　　2068
35. <1615> 野村東証銀行　　　 653　　 -47.3　　　 592.8
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 610　　　47.0　　　 60000
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 599　　　38.0　　　 30590
38. <1330> 上場日経平均　　　 592　　 -42.1　　　 55070
39. <1543> 純パラ信託　　　　 560　　　32.4　　　 86790
40. <2038> 原油先Ｗブル　　　 522　　 283.8　　　　1569
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 514　　　38.2　　　　1069
42. <1545> 野村ナスＨ無　　　 497　　 -25.5　　　 39820
43. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 473　　 -63.9　　　 365.8
44. <1571> 日経インバ　　　　 458　　 -30.8　　　　 395
45. <1674> ＷＴプラチナ　　　 424　　　60.0　　　 35430
46. <1672> ＷＴ金　　　　　　 415　　　44.6　　　 74720
47. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 410　　　11.1　　　 408.0
48. <1358> 上場日経２倍　　　 405　　 -66.7　　　 89970
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 397　　　-6.1　　　 157.7
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 384　　 -15.0　　　 26320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース