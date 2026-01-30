タレント高田純次（79）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。フジテレビの人気番組だった「笑っていいとも！」でのとんだ幕切れについて振り返った。

番組ではココリコ・遠藤章造が寝坊して「笑っていいとも！」を遅刻した話を回想。すると高田純次が「いいともの最終回」と切り出した。

当日は「レオタードを掃いていた。ここに（頭に）桜の木を指して」と“ボケ満載”のスタイルで出番を待っていた。ただ高田は「その時、タモリさんとゲストが黒柳さんだった」と振り返った。

2人のトークは、時間制限なしという設定で「ずっと話していた。30分ぐらい話していたのかな？」と回想。そして「レオタードで桜指して待っていたんだけど、なかなか終わらないので。結局、僕のコーナーとんじゃって」と、まさかの幕切れとなった。

生放送でのハプニング。聞いていた上沼恵美子も「え〜」と驚く結末。

ついに番組は最後となり、「それで一番最後に“さようなら”となるんだけど、“あ、高田さん、きょうで終わりです。さようなら”」と一言だけ言われ、「はいと言いながら。これで」と、まさかの格好で自身の最終日を出番なしで終えたという。スタジオは大爆笑で、上沼も「格好悪い」と笑っていた。