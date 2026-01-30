俳優の工藤阿須加（34）が29日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。交際相手について語った。

付き合って「はじめから結婚の話はする」というほど結婚願望が強かったものの、周囲の既婚者から聞かされる理想と現実のギャップに臆して結婚願望が消失してしまったという工藤。タレントの指原莉乃から「毎回、恋人と結婚を考える…34歳まで結婚に至らなかった理由って何ですか？」と質問される場面があった。

「僕自身、農業もやっているのでそういう話とかしていると、（交際相手が）田舎には興味なかったり“私も農業手伝わなきゃいけないの？”みたいな感じで言われたこともありまして」と説明。「仕事がなければ山梨に結構居るので…それでだんだん会わなくなったりして、向こうとかから“今あんまり（結婚）考えられないかも”って言われるんで、じゃあもう無理だね、だったら良い人早めに見つけたほうが良いんじゃない？」と話した。

タレントのアンミカは「近い趣味…自然が好きとか、私も畑とかエコだから、一緒に生活してたら野菜も節約になるしって思える人っておると思うで」とコメント。野々村友紀子氏は「街で出会いすぎじゃないですか？山に行ってみてはいかがですか？」と出会いの場を変えるようアドバイスしていた。