二宮和也、3行のX投稿にファン歓喜「Hey! Say! JUMP祭り」「豪華すぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/01/30】嵐の二宮和也が28日、自身のX（旧Twitter）を更新。3行の投稿に注目が集まっている。
【写真】ニノが会う予定の後輩メンバー一覧
この日、二宮は「昨日は伊野尾。今日は有岡。明日は山田」と投稿。連日、後輩にあたるHey! Say! JUMPの伊野尾慧、有岡大貴、山田涼介と会う予定があることを明かした。
たった3行のシンプルな投稿だったが、ファンからは「一緒にいたの！？」「JUMP祭り」「会うメンバーが豪華すぎる」「お仕事かな？」「推しと推しがいる幸せ空間」「めちゃくちゃ匂わせ。気になる」などと多くの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
