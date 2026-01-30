希空（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/30】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が1月29日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアスタイルを披露した。

【写真】18歳辻ちゃん長女「一瞬誰かと…」別人級ピンク髪ショット

◆希空、ピンクツインテール姿公開


希空は「ピンクだいすき」とつづり、ピンクヘアのツインテール姿を披露。「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」ともコメントし、ピンクの衣装、髪飾り、ぬいぐるみと、ピンクで統一したショットを公開している。

◆希空のピンクヘアに反響


この投稿には「一瞬誰かと思いました」「雰囲気変わって可愛すぎ」「お人形さんみたい」「天使かな」「ツインテール尊い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

