辻ちゃん長女・希空（のあ）、ピンク髪ツインテールで印象ガラリ「一瞬誰かと」「お人形さんみたい」驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/30】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が1月29日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアスタイルを披露した。
希空は「ピンクだいすき」とつづり、ピンクヘアのツインテール姿を披露。「このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」ともコメントし、ピンクの衣装、髪飾り、ぬいぐるみと、ピンクで統一したショットを公開している。
この投稿には「一瞬誰かと思いました」「雰囲気変わって可愛すぎ」「お人形さんみたい」「天使かな」「ツインテール尊い」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
