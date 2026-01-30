ベラ・ハディッド、カウボーイの恋人と交際2年で破局
モデルのベラ・ハディッドが、カウボーイでロデオのスター選手である恋人アダン・バヌエロスと、2年の交際の末破局した。
【写真】ネイキッドドレスの上級編 ベラ・ハディッド、大胆な露出ドレスで登場
Entertainment Tonightによると、ベラは「破局以来、ポジティブでいよう、気を紛らわせようと、最善を尽くしている」と情報筋がコメントした。「彼女は仕事で忙しくし、親しい友人らと一緒に過ごしています。真剣な関係だったので、今もまだ破局を乗り越えようとしています」と明らかにしたそうだ。
BAZAARにれば、2人は2023年10月に、テキサス州フォートワースにて手つなぎデートをキャッチされ、交際の噂が浮上。ベラは馬術競技をしていたことでも知られるが、後のVOGUEのインタビューでは、恋人とはホースショーで出会い、「彼が歩いてくるのを見て、新鮮な気持ちになった。カウボーイハットの試着をしていたけれど、彼を見て、前からカウボーイが好きだったと思った」と語っていたそうだ。
ベラの誕生日と、交際2年の記念日が重なった昨年10月には、アダンがインスタグラムにてキスショットなど愛情たっぷりの写真を何枚も公開。「10月は特別な月になった。神が君を送り込んでくれた月だ。混沌と醜さの中でも、神は僕らに美しくも純粋なものを与えてくれた。愛しているよ、ベイビー、どれだけ愛しているか、毎日思い出させてあげる」とメッセージを綴り、ベラもコメント欄に「ベイビー、愛してる。ありがとう。今までで一番素敵な瞬間」と返していた。
2人は昨年12月にも、ダラスで開催されたベラのフレグランスブランド「Orebella」のイベントにそろって参加していたという。
なおPage Sixによると、2人は破局と復縁を繰り返す「波乱に満ちた」関係だったといい、昨年末には関係が悪化していた模様。また、一緒に数百万ドルの馬を購入するなど、共同でビジネスも手掛けており、問題を複雑化させているという。
引用：「アダン・バヌエロス」インスタグラム（＠ab_performancehorses）
