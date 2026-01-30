タレントで実業家としても活動する福岡みなみが２９日、都内で自身が設立したライバー事務所「ｌｉｋｅ ｍｅ」の新体制・事業展開発表会を開催。事務所を運営する株式会社Ｓｐｉｃａの株式を、東証グロース市場に上場する株式会社ＡＶｉＣが取得したことを発表した。

福岡はコロナ禍に開始したライブ配信で約１億円を稼ぎ出し、その資金を美容に投資。２０２３年には美容整形を公表と、ＩｎｓｔａｇｒａｍなどのＳＮＳで自身の美容体験を率直に語るアカウントが人気を集めている。

「事業としてもすごく大きくなってきたタイミングで、『ｌｉｋｅ ｍｅ』に所属してくださっているクリエイターさんたちにもっと活躍できる、輝けるステージを用意してあげたい。大きなプロジェクトに挑戦してみたいという気持ちがありました」と、上場企業とタッグを組むことへの思いを語った福岡。「やっぱりライブ配信の業界で１位になりたい。ライバー事務所といえば『ｌｉｋｅ ｍｅ』と、日本中の人に覚えてもらえるようになるのが私の目標です」と志を口にした。

今後も、タレントと経営者の二足のわらじで活動する。「タレントは私にとって夢で、経営は使命かなって最近は思っています。どちらも諦めることは難しくて、どちらかを選べなかった。女性にあこがれられる存在でいたいし、美容だったりＳＮＳだったり、そういったところも手を抜かずに頑張っていきたいです。女子の希望、という風に思われたいので全力で頑張っていきたい」と言葉に力を込めた。