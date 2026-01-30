羽生さんが寄付金で支援、施設側が抱く思い

フィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年平昌と五輪連覇を達成しているプロスケーター・羽生結弦さんが、地元・宮城県にある「ベルサンピアみやぎ泉」のスケートリンクへ多額の寄付をしていたことが明らかになった。同スケートリンクは、結露でリンク上にコブが発生する問題に悩まされ続けたが、5400万円を超える寄付金を元手に改修。「感謝してもしきれない」と施設長の馬場宏樹さん。救いの手を差し伸べてくれた羽生さんへ感謝の思いを明かし、心を弾ませた。

仙台駅から地下鉄とタクシーを乗り継ぎ、20分ほどの距離にあるベルサンピアみやぎ泉のスケートリンク。同施設に置かれたお知らせボードの張り紙には改修工事の詳細が記され、羽生さん側からの総額5420万5800円の寄付金が報告された。

同スケートリンクは構造上、気温差により結露が発生。天井から垂れることで、氷上にコブができ、滑走時の怪我につながる懸念があった。「THE ANSWER」の取材に応じた馬場さんによると、羽生さんは自身のアイスショー前の練習会場として使用するなど、同施設に顔を出す機会があり、以前から滑走する子供たちが転倒し怪我を負うのではないかと、リンクのコンディションを気にかけていたという。

羽生さんが幼少期から練習拠点としていた「アイスリンク仙台」には、除湿器や送風機で結露を防止する策があるといい、「そうした状況を、羽生さんは分かっていらっしゃった。うちのリンクにはそういう設備が全くなかったので、『ベルサンピアさんも結露を防げれば』と」。改修提案を受け、「うちの方で金額は見ます」と心強い返事も受けた。

「ただただ、本当にびっくりしました。有難いのと、感謝してもしきれない。うち単独では難しい金額なので」と馬場さん。昨年初め、業者に話を持ち掛け、7月に改修工事を実施。除湿器6台、送風機8台の設置、鉄骨部への結露防止塗料の塗布による結露防止策を講じた。2か月後に完成し、10月から営業。以前はリンク内の湿度が70％を超える日もあったが、改修後は50％以下に抑えられ「今シーズンは結露してないんですよ」と、効果はてきめんだ。

整氷車のバッテリー問題にも一役買う

羽生さんはプロ転向後、競技普及への寄付や支援活動を続け、地元のアイスリンク仙台への寄付金は1億円を超える。今回、ベルサンピアみやぎ泉には多額の資金とともに、整氷車（ザンボニー）のバッテリーも寄付。使用年数は20年以上が経ち、「バッテリーの持ちが悪く、1日に清掃できる回数も限られていた」が、作業効率の改善にも一役買っていた。

馬場さんは「（バッテリー交換は）大きいですね。以前は4〜5回くらいしか乗れなかったんですけど、今は10回以上は乗れる。そのあたりに不安もなく、うちの現場で作業する整備スタッフたちも安心して仕事ができるような環境になったのでもう本当、感謝ですね」と、声を弾ませる。

整氷車を巡っては、別の問題にも直面してきた。10月から3月まで営業するスケートリンクには例年、スケート連盟やアイスホッケー連盟から貸切り予約が舞い込み、先々の予定が決まる。ただ、馬場さんは「『整氷車が壊れた場合は営業ができなくなりますよ』という了解を頂いた上で、毎年営業していたんです」と明かす。

経年劣化が激しいバッテリーを酷使し、実際に整氷車が故障してしまうケースがこれまでにあった。各団体へ練習場所を提供できなくなる懸念は、羽生さんの寄付活動で払しょくされ「本当に凄いことをやっていただいた」と、感謝の思いは尽きない。施設内には羽生さんのサインが飾られ、SNS上で見つけた中国や米国ファンが訪ねることも。「何もなかったらうちには来ないんだろうな」と馬場さんは笑いつつ、知名度アップに驚きを隠せない。

スケートリンクの環境整備が進み、今後へ希望の光が灯った。来月にはミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕。馬場さんは「オリンピックのあるタイミングでお客さんが結構来たりするので、もっともっと利用者の方が増えていただければ」と期待を寄せた。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）