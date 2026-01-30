２２日、江蘇省泰州市のＥＶ急速充電ステーションで充電するドライバー。（ドローンから、泰州＝新華社配信／湯徳宏）

【新華社北京1月30日】中国公安部は26日、2025年の国内のエンジン付き車両保有台数は4億6900万台で、うち自動車が3億6600万台だったと明らかにした。25年のエンジン付き車両の新規登録台数は3535万台、11年連続で3千万台を超えた。

25年末時点の新エネルギー車（NEV）保有台数は4397万台で、自動車全体の12.0％を占めた。うち、純電気自動車（BEV）は3022万台で新エネ車全体の68.7％を占めた。25年に新規登録された新エネ車は14.9％（168万台）増の1293万台となり、自動車全体の49.4％を占めた。

25年末時点のエンジン付き車両の運転者数は5億5900万人、うち自動車が5億2500万人に上った。2051万人は25年に運転免許を取得した。

自動車保有台数が100万台を超えた都市は103都市を数え、前年から7都市増えた。うち、200万台超は47都市、300万台超は27都市、500万台超は7都市だった。

25年に全国で処理されたエンジン付き車両の所有権移転登記件数は4111万件で、うち自動車が3841万件となった。中古車の登記件数は20年から6年連続で新車を上回っている。

各地の公安交通管理部門は運転免許証の再交付・更新・取得など関連業務のオンライン化を積極的に推進している。25年にオンライン処理された運転免許や車両運行証（車検証）の再発行・更新・取得、仮ナンバーの発行などの件数は1億1600万件となった。