顔はボコボコ、生殖器は切断――ラスベガスで見つかった「ナゾの遺体」。捜査線上に浮かんだのは、わずか18歳の女性だった。決定的証拠がないまま逮捕されても、彼女は「自分は無実である」と否定し続ける。

だが、その主張は司法に踏みにじられ、人生を狂わせる“さらなる悲劇”が待っていた。海外で実際に起きた冤罪事件の記録を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



生殖器が切断された「ナゾの遺体」の正体は…

2001年7月8日22時15分ごろ、米ネバダ州ラスベガス大通り沿いの銀行ビルのゴミ箱脇で、ホームレス男性の殺害遺体が発見された。

遺体は極めて残虐な状態で、頭蓋骨に亀裂が入り、数本の歯が欠損、顔面には複数の殴打痕、さらには陰茎が完全に切断されていた。通報を受けたラスベガス警察は直ちに捜査を開始したが、被害者が身分を証明するものを所持していなかったうえ、普段関わりのある者も皆無で、身元の特定は困難を極めた。

手がかりを求めて広く情報提供を呼びかけるなか、事件発生から1週間後、警察にパーカーという女性から電話がかかってくる。彼女によれば、遺体の主はデュラン・ベイリー（当時44歳）という男性で、数週間ほど前ベイリーから性的暴行を受けたうえ、自宅に押し入られそうになり、「殺すぞ！」と脅されたそうだ。さらに、パーカーはベイリーに襲われたのは自分以外にもいるはずだという。ということは、その被害者が彼を惨殺したのか。生殖器が切断された点からも、警察は怨恨の線で捜査を進める。

7月20日、事件現場から北に約270キロ離れたネバダ州のパナカという田舎町の住民から新たな情報が寄せられる。なんでも、同じ町に住む当時18歳の女性キルスティン・ロバトがホームレスを殺害した犯人かもしれないというのだ。

通報者によれば、事件が起きる2ヶ月ほど前、彼女は東ラスベガスのボルダー・ハイウェイ沿いにあるバジェット・スイーツ・ホテルの駐車場で黒人男性に襲われそうになり、自己防衛のため所持していた折りたたみの小型ナイフで男の生殖器を刺し、難を逃れたことを本人から直接聞いたのだそうだ。

警察が調べたところ、確かにロバトはこの出来事を地元住民や友人ら10数人に話しており、本人も事実であると認めた。が、刺したのはあくまで正当防衛で自分は悪くない、だから隠す必要を感じず多くの人に話したのだという。

しかし、警察は性加害に遭いそうになり相手の生殖器を刺したという点で、彼女がホームレス男性殺害にも関与しているのではないかと強い疑いを持つ。対して、ロバトは事件当日はパナカの自宅にいたとアリバイを主張。両親も娘が自分たちと一緒にいたことを認めた。が、警察は「生殖器を刺した」という彼女の言葉を強引に自白とみなし、殺人容疑で逮捕するに至る。

第一級殺人罪で起訴されたロバトの裁判は2002年5月からクラーク郡地方裁判所で始まった。DNAや現場指紋はなく、目撃者も皆無。証拠は警察がみなした曖昧な自白だけだったが、検察はロバトにメタンフェタミン（覚醒剤）の使用歴があったことから、ベイリー殺害は「ドラッグとセックスの口論から生じた復讐」と断定する。

さらに司法解剖の結果から死亡推定時刻は7月8日午前4時ごろで、その時間帯、ロバトには明確なアリバイがないと主張。そのうえで、過失致死罪で有罪を認める嘆願合意書に署名すれば刑期は3年程度で済むだろうと持ちかけた。

懲役は…

しかし、ロバトは「自分は無実である」と殺人罪はもちろんのこと、過失致死すらも断固として認めようとしない。ただ、検察の主張する8日午前4時のアリバイを証明できなかったこともまた事実で、その結果、陪審員は2002年8月27日に第一級殺人罪で有罪を評決。

懲役40〜100年の判決が下される。

服役後もロバトは無実を主張、ネバダ州最高裁判所に控訴する。対して、同最高裁は2004年9月3日、有罪とする証拠が不十分として一審判決を破棄。裁判のやり直しを命じる。このときロバトは仮釈放を申請するが、訴えは却下され獄中生活が続く。

