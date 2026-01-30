昨年の紅白歌合戦で、自身がプロデュースするグループ・HANAとともに初出場を果たしたちゃんみな（27）。「死ぬ死ぬ死ぬ」と連呼する歌詞や、男性のダンサーに運ばれながら股を開くとパフォーマンスが「NHKでこんなの流していいの？」という困惑の反応を集め物議を醸した。

【画像】『No No Girls』で参加者を褒めるちゃんみな

紅白で初めてちゃんみなを見た層からは拒否反応も出る一方、彼女が主催したオーディション番組『No No Girls』を見たファンの中には彼女を“理想の上司”と崇める人も多い。ちゃんみなは過激なパフォーマンスと“理想の上司”という2つの属性をどのように手に入れたのか――。



ちゃんみな インスタグラムより

ちゃんみなは高校生だった2016年に『高校生 RAP 選手権』に出演し、2回戦での女性ラッパー同士の強烈なディスりあいで注目度を高め、直後に自作の曲を発表。翌年にはメジャーデビューを果たしている。

若年層が多いLINE MUSICでは総合チャート1位を獲得するなど早くから人気を得たものの「私は、デビュー当時は世間から『JKラッパー』として色物扱いされ、（中略）面白がられていました」と本人が語る通り、一夜にして現在の地位を築き上げたわけではない。

「醜いブスが歌ってんじゃないよ」という強烈な怒りの歌詞

ちゃんみなの楽曲は自身の経験や怒りをRAPにこめたメッセージ性の強さが特徴で、『RED』では韓国人の母が「帰れ国へ」と罵倒された経験が歌われている。

「自分の命を捨てようと思うほどルッキズムに苦しめられていました」というちゃんみなは、自身が投げかけられた「醜いブスが歌ってんじゃないよ」という言葉を引用した『美人』を発表し、ライブ中にメイクを落とすパフォーマンスを取り入れるなど、その生き様が深いファンを作り出していき、じっくりと人気の基盤を作っていった。

そしてちゃんみなが25歳だった2024年、彼女の人間性を多くの人が知ることになったのが本人主催のオーディション番組『No No Girls』だった。

番組から生まれたHANAはデビュー曲がBillboard JAPAN Hot 100で1位を獲得し、レコード大賞最優秀新人賞も受賞するなど大成功したが、それ以上に多くの人の印象に残ったのが、ちゃんみながオーディション参加者たちに見せた態度や言葉だった。彼女が「理想の上司」と呼ばれるきっかけになった具体的なシーンをいくつか見てみよう。

番組最大の名場面と言われるのが、自己を卑下するオーディション参加者のCHIKAに対して「いい加減にしろ」と叱責するシーンだ。ちゃんみなは「いい加減にしろ」と2度繰り返した後、「自信のない感じはもうここまでだよ。過去のCHIKAを称えて欲しいんです。（中略）中指立てちゃだめ、自分の過去に」と続ける。

『No No Girls』はコンセプトとして通常のアイドルオーディションでは“選ばれなかった”候補者が多く参加しており、「自信がない」「私なんて」と口にする候補者も多かった。そしてちゃんみな自身も、オーディション初期はその言葉に共感を見せている。

「理想の上司」と呼ばれる寄り添いとスパルタの絶妙なバランス

しかし選考が進みいよいよデビューメンバーを選ぶ段階が近づいたところで、最後まで自信が持てないなら選べないと突き放した。一方で、この言葉は、相手の過去を最大限称えた言葉でもある。

“アドバイスのフリをした叱責”は世の中に溢れているが、ちゃんみなは“一瞬叱責に見える親身なアドバイス”を他の候補者にも次々と繰り出していく。

この寄り添いとスパルタの絶妙なバランスが「理想の上司」と言われる所以だ。

「Z世代を叱るとパワハラ扱いされるから何も言えない」と腰が引ける中高年も多いが、信頼関係を築いたうえで、本当に自分のために言っていることが伝わればスパルタは成長のためにむしろ必要とされているのだ。

言葉自体は一瞬厳しく聞こえても、そこに込められた心が真に相手のことを考えていれば、人は動くのである。その後、CHIKAは見事メンバー入り。結果発表時のちゃんみなは「CHIKAをこれまで逃した方々にも『ありがとうございます』と伝えたい」とコメント。これも、落ちた過去まで全肯定する、寛大な言葉である。

また、ちゃんみなのオーディション番組についての思想が際立っていたのが“3.5次審査”の存在である。

ちゃんみなは3次審査を経て20名を選出したあとに、ギリギリで落とした候補者1名に対して「自分の直感が正しければラップの才能がある」と特別に課題曲を与え、3.5次審査を行った。

オーディション番組であり、最終的にデビュー人数には限度がある以上、合格と落選の線は必ずどこかに引かれる。しかしちゃんみなは、「世の中に選ばれてこなかった」という負い目を持つ女性たちに「私は落とすためではなく、才能を引き出して受からせる選考をしている」ことを行動で示したのだ。

“3.5次審査”という予定になかった選考フローを特例で作り、課題曲まで与える特別扱いは他の候補者や視聴者から「フェアではない」と反感を買ってもおかしくない。それでもちゃんみなはギリギリで落とした1人に向き合うために、迷わず仕組みの方を変えた。

ちなみに特別課題を与えられた候補者は見事なパフォーマンスを披露して4次審査に進み、最終的にHANAのメンバーとしてデビューを果たしている。

実は『No No Girls』のオーディション期間は、ちゃんみなの妊娠期間と重なっており、インタビューなどでちゃんみなは妊娠期間に精神状態が不安定だったと明かしている。

「やればやるほど私の体力や精神もすり減っていくし、目の前では女の子たちが泣いているから、とても平常心ではいられなかったです。しかも妊娠中だったからホルモンバランスも良くなくて……」

「審査する側が泣いちゃだめですよね」

だが番組中のちゃんみなは、常に安定しているように見えた。本人が「ギリギリの状態」と語る精神状態の中でも、オーディションでは絶対に泣かないようにしていたという。その理由は「審査する側が泣いちゃだめですよね。いちばん泣きたいのは審査されている側なんですから」というもの。

どれほど共感的な姿勢を示しても、オーディション番組において選ぶ側は“強者”であり、企画の主催者も兼ねているちゃんみなは現場において圧倒的な権力者だ。

候補者たちと1人の人間として向き合いながらも、決して関係が対等ではないことを意識し、自分の立場で感情を爆発させることがいかに周りを委縮させるかを熟知した行動である。

紅白でいきなりちゃんみなを見た人にとってはその強い印象に動揺する人も多かったかもしれないが、実は、その強さは、自身の悲しい過去の経験や、自身が大変なときも候補者たちを第一に考えて救ってきた経験に立脚する、根拠のある強さなのである。

（霜田 明寛）