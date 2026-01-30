俳優の工藤阿須加（34）が29日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。交際相手について語った。

付き合って「はじめから結婚の話はする」というほど結婚願望が強かったものの、周囲の既婚者から聞かされる理想と現実のギャップに臆して結婚願望が消失してしまったという工藤。「俺は違うだろう」と思っていたというも「“阿須加は結婚できるタイプじゃないじゃん”って言われることが増えて。“自由じゃん、阿須加って”って言われるんです」と友人から指摘される機会があったと語り出した。

「結構多趣味ではある」として「休みの時間は結構そっちに使うことが多い」と話すも「好きな人がいるときはそんなむげにはしない」とキッパリ。「（女性に）一緒に来たいって言われたら全然ウェルカムです」と伝えた。

「でも、（女性を）一度キャンプに連れて行ったことがあった。ちょっとそこで幻滅したことがありまして」と前置きして「楽しんでいたんですけど、多分飽きたんでしょうね。“もういいや”って言われたんです。“いつ帰んの？”とか」と回想。その後その女性とは破局したといい、キャンプでの出来事は破局理由の一つになったと明かした。