お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が29日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。芸人の「単独ライブ」がはじまったきっかけを明かした。

今月は山添がマンスリーアシスタントを務め、ニッポンの社長、ロングコートダディ、中国出身芸人・いぜんがゲスト出演。M-1グランプリでトークが盛り上がり、ニッポンの社長・ケツが「単独ライブってジュニアさんの発明なんですか？」と質問した。

ジュニアは「俺らの頃はそんなの（単独ライブ）無かった。出番がもらわれへんかったから“じゃあ、俺らだけで出番ないからやらしてくれ”って言いにいったらええやんけってなって。ほんで言いに行ったん」と劇場で出番がなかったことから直訴しようとなったという。

ちょうど、2丁目劇場の支配人が入れ替わった時期でもあり「なんやそれ？おもろいな。じゃあやるか。お前チケット売れ」と好反応だったそうで「その時の支配人が“おもろいこと言いに来たな”ってやらしてくれた」と当時の劇場支配人に感謝した。

ここで、ニッポンの社長・辻が「幕間のVTRはジュニアさんって聞きました」とライブ中、ネタとネタの間をつなぐVTRを流すようになったのもジュニアがはじまりだったのではと尋ねた。

ジュニアは「着替えるのにイッセー尾形さんは衣装を置いて、舞台上で着替えてはった。“なんか、でもなぁ、ネタバレすることもあるし…”」と思うようになり「“ほんならVTRか、違う映像のコントやろか”って」と自分の発明ではなく「そんなの皆、考えること。それがだんだん主流になっただけの話」とあくまで流れでそうなったと説明。「東京とか他の地方知らんから、そら皆やってはった」と自身だけでなく他の地方でも同様のことはしていただろうと振り返った。