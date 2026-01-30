「え！」猛スピードの逆走車が右折しようとする車に激しく衝突　運転手は「道の真ん中にボンと置いて」車乗り捨て逃走　大阪市

大阪市・天王寺区で22日、猛スピードで逆走した黒い車が、前方を右折しようとしていた白い車に衝突する事故が発生した。目撃者によると、衝突の弾みで白い車は標識に激突したが、黒い車はそのまま現場を離れ、少し先の路上に乗り捨てられていたという。

対向車線を突き抜ける危険な走行

22日、大阪市天王寺区でカメラが捉えたのは、衝突事故の瞬間だ。

運転手が近くのスーパーに向かって走っていた。すると、対向車線を黒い車が猛スピードで走り抜けていく。逆走だ。

すると「え！」と、運転手が思わず声を上げた。

事故を目撃した運転手は「まず右から抜いていく時点ですごくびっくり。スーッと（横を）抜いていって『あれ？』と思ったら、前で右折しようとしている車とぶつかったという感じ」と驚いた様子だ。

事故を目撃した運転手によると、右折をしようとしていた白い車に逆走状態だった黒い車が勢いよく衝突した。

弾みで白い車は標識にぶつかり、黒い車は近くの建物にぶつかったものの、その場を後にしたという。

加害車両は道路中央に放置

事故直後、運転手が現場に到着したときには、すでに黒い車は姿を消していた。

現場に駆け寄る人の姿も確認できる。

ぶつかった黒い車はどこへ行ったのか。

事故を目撃した運転手は「すぐ近くに乗り捨てられているのを見ました。脇ではなく、本当に道の真ん中にボンと置いてあった」と話している。

近くの店の従業員によると、黒い車はパンクをしたかのような大きな音を立て、走行していたという。

また、衝突された白い車に乗っていた男性に、けがはない様子だったという。

（「イット！」1月29日放送より）