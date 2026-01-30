お父さんのことが大好きな柴犬さんは、散歩に行くといつも可愛い抗議をするようで…？思わずニヤニヤしてしまうふたりの姿は反響を集め、投稿は12万回再生を突破。「お父さん愛されてるなぁ」「拒否柴の逆！？」「デレデレ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お散歩の帰り道『絶対に帰りたくない犬』が、お父さんに向かって…とんでもなく可愛い『抗議の仕方』】

大好きなお父さんとの散歩♪

TikTokアカウント「ronboy_happy」の投稿主さん一家の愛犬は、柴犬の「ロン」くん。『どこまでも無表情』と家族内で噂されているクールなロンくんですが、大好きなお父さんとのお散歩では様相が変わるのだとか。

日が暮れて散歩も終盤、お父さんの隣を歩いていたロンくん。このまま帰路につくのかと思いきや、急にお父さんの後ろ足にガバッとつかみかかったといいます。そのままズルズル…、と引きずられるように歩くロンくんですが、お父さんはまったく動じていない模様。というのも、お父さんとの散歩ではよくある光景だといいます。

足に飛びつき可愛い抗議♡

お父さんの足に抱きつくロンくんは『ねぇねぇまだ帰りたくないよー』と駄々をこねる子どものよう。お父さんのズボンはロンくんの湿ったお鼻とよだれで色が変わってしまうほど…！

柴犬さんあるある、石のように動かない「拒否柴」とは真逆の行動に思わず頬が緩んでしまいます。大好きなお父さんとの散歩を終わらせたくない一心で繰り出す、なんとも可愛すぎる抗議です。

最後は諦めて名残惜しそうに帰路につくロンくん。ちょっぴり寂しくありながらも、お父さんとの散歩がどれだけ楽しかったのかが伝わる後ろ姿だったそう。大好きな人との散歩を続けたい…ロンくんの純粋で素直な気持ちが多くの人を笑顔にさせたのでした♡

この投稿には「なんて可愛いの」「こんなんずーっと歩いちゃう」「お父さん好きすぎる」など多くのコメントが寄せられています。いつもはクールなロンくんも、お父さんとの散歩ではついつい感情豊かになってしまうようですね。

どうしてもかまってほしい…！

お父さんラブなロンくんの別投稿もご紹介！おうちでのロンくんは完全なるお父さんのストーカー。とにかくかまってほしくて後をついて歩くのだとか。

散歩後のため『お水飲んどいで』と言われるものの、ロンくんの最優先はなんといってもお父さん。そばを離れずちょっとかまってもらうだけでステップを踏んでしまうほど嬉しそうだったとか。愛犬から全力の愛情を注がれるなんて羨ましい限りですね…！

TikTokアカウント「ronboy_happy」でロンくんのチャーミングな姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ronboy_happy」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております