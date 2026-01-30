ÎäÅà¿©ÉÊ¡ÖÂçºå²¦¾¡× ¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÄêÈÖÃæ²Ú ßÖÈÓ¡Ü¡Ö²óÆéÆù¡×¡ÖÆù¾ÆÇä¡×
¡¡¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º¤Ï¡ÖÂçºå²¦¾¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤«¤º¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ²Ú¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÄ¾²ÐßÖÈÓ¤È²óÆéÆù¡×¤È¡ÖÄ¾²ÐßÖÈÓ¤È¤¿¤ì¤Ä¤Æù¾ÆÇä¡×¤Î2ÉÊ¤ò3·î¤«¤é¿·È¯Çä¡£¼«¼Ò¹©¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÃæ²ÚÆé¤ÇßÖ¤á¤¿ßÖÈÓ¤È²óÆéÆù¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ëÆù¾ÆÇä¡Ê1Î³35g¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼ê·Ú¤Ê¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡1·î16Æü¤Ë½Õ²Æ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£»³ËÜ¹À¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¹âÃ±²Á¤Ç¤â¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¸Ä¿©¼ûÍ×¡¦¥¿¥¤¥Ñ»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢Â¾¤Î²¹ÅÙÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Æâ¤ÇÃæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¼êÇö¤Ê¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¡ÖÄ¾²ÐßÖÈÓ¤È²óÆéÆù¡×¡Ê300g¡Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÄ´Íý¤¬Æñ¤·¤¤¥Ñ¥é¤Ã¤È¤·¤¿ßÖÈÓ¤Ë¡¢ËÜ³Ê´¶¤¢¤ë²óÆéÆù¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡ÖÄ¾²ÐßÖÈÓ¤È¤¿¤ì¤Ä¤Æù¾ÆÇä¡×¡Ê308g¡Ë¤Ï¡¢1Î³35g¤ÎÆù¾ÆÇä¤¬4¸ÄÆþ¤ê¡£¤¿¤ì¡¢¤«¤é¤·¡¢ÉûºÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼çÎÏÉÊ¡Ö±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¡×¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Ìý¡¦¿å¡¦¥Õ¥¿¤Ê¤·Ä´Íý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æù½Á¤ò1.2ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¡×¤Ï¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿·ÇÛ¹ç¤·¤ÆÇ»¸ü´¶¤òÁý¶¯¡£½À¤é¤«¤¤Èé¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¾å³Ý¤±¤Èñ²¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö±©º¬¤Ä¤¥¹¥¿¥ß¥ÊÆùñ»Ò¡×¤Ï¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò15¡óÁýÎÌ¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÉð´ï¤ËÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SCI¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏÎäÅàñ»Ò¥·¥§¥¢¤Ç3Ç¯Ï¢Â³â1¡Ê23¡Á25Ç¯¡¢1¡Á12·î¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤ì¤Ä¤Æù¾ÆÇä¡×¤Ï¶È³¦ºÇÂçµé¤Î1Î³35g¤¬ÆÃÄ¹¡£ÆùÆù¤·¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢º£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¸å¤âÈé¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£6¸ÄÆþ¤ê¡¢¤¿¤ì¤«¤é¤·1ÂÞÉÕ¤¡£ºòÇ¯½é¤á¤ÆÃ±ÉÊ¤Ç¤ÎCM¤òÊü±Ç¤·¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤â¾å¾ºÃæ¡£