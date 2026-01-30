1月30日、倖田來未がInstagramを更新。夫のKENJI03（BACK-ON）と、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのメンバーで、DDTのプロレスラーとしても活躍する武知海青との写真を公開した。

【写真】プロレス好きとして注目！武知海青との2SHOTも公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「2025.1.4東京ドーム 新日本プロレスに行った時に、たけちくんとあったよー！」と切り出すと、「今回、新日のリングでどんな試合を見せてくれるのかととっても期待しておりましたが、、、 入場パフォーマンスからの 試合！！最高やんかー！！！！」「これから期待でしかないやん！！ これからもカマす！オンリーワン！です！！」と興奮ぎみにコメント。

続けて、「今日ニュースで THE RAMPAGE・武知海青 プロレス入場曲が『ストリーミング急上昇』1位！！ ちゅーのをみつけました！！」「旦那さんが手がけた作品なので、 興奮なうです！笑笑」「嬉しくて投稿！笑笑 おめでとうございます！！」などと綴り、武知との2ショットや、夫のKENJI03も交えた3ショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「そんな秘話があったんですね」「最高のツーショット！！」「みんなかっけぇ」「推しと推しでうれしいです」などの声が寄せられていた。

昨年25周年イヤーを迎え、精力的な活動を展開する倖田。現在はバンド演奏と共に至極のプレミアムライブを届ける『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を開催中で、次回公演は2月1日にリーガロイヤルホテル大阪にて開催予定となっている。

