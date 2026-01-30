サッカーJ1ファジアーノ岡山は、現在法政大学に在籍するMF小倉幸成（こうせい）選手の2027/28シーズン（2028年1月）からの加入が内定したと発表しました。

2005年生まれの小倉選手は、世代別日本代表を数多く経験しています。これまでの代表歴は2024年U-19日本代表、AFC U20アジアカップ中国2025予選、2025年U-20日本代表 AFC U20アジアカップ中国2025、FIFA U-20ワールドカップチリ2025などとなっています。

また今月、2026年U-23日本代表としてAFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026に出場し、今月行われた中国との決勝戦で2ゴールを決め勝利に導くなど、次世代のMFとして期待されています。

小倉選手は大学卒業後の2028年1月からファジアーノ岡山に加入する予定で、「プロとしてのキャリアを、岡山という素晴らしいクラブでスタートできることを誇りに思います。この決断は簡単ではありませんでしたが、成功するためにこれからも努力を続け、いち早く岡山でプレーする姿を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします」とコメントしています。