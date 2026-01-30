4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の追加キャストとして、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠の出演が発表された。

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役で高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役で上戸彩が出演。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐らが共演に名を連ねる。

新たに出演が発表されたのは、プロの殺し屋を統制する日本最大規模の組織「日本殺し屋連盟（通称：殺連）」直属の特務部隊で、殺し屋界の最高戦力ともいわれる「ORDER」のメンバーを演じるキャスト陣。かつて坂本も所属しており、殺連が選定した危険度の高い殺し屋の抹殺を任務とし、殺し屋界の秩序を保つ存在だ。

かつて坂本の同期であり、いつも飄々としていて嘘をついたり人を煽る癖があるが、戦闘能力の高い変装の達人・南雲を演じるのは北村。本作への出演に際し北村は、「漫画を実写化する責任を僕は沢山感じてきた役者でもあると思います。SAKAMOTO DAYSは連載当初から読んできた漫画で、南雲がどれだけの人気か、ひょうきんだけど人に掴ませない奥の心、死んでいるようで死んでいない目、そして最強であるということ。とても難しい。それでも僕に任せてくれたので僕の持てる全力でやらせていただきました。」と、作品の実写化と、人気キャラクターを演じることについて熱いコメントを寄せた。

落ち着きのある常識人で面倒見がよいクールな神々廻を演じるのは八木。今回演じる神々廻に対して八木は、「もともと大好きだった原作がまさかの実写化、更に学生の頃から好きだった念願の福田組に入ることができ、幸せな気持ちと同時に驚きのあまり『これってドッキリ？』と感じるほどでした。神々廻は、京都弁を話す、ネイルハンマーが武器という個人的に刺さるポイントが沢山あり、何より本当にかっこいいキャラクターなんです。原作で1番好きなキャラクターなので、自分がその役を生きることができるなんて、心の底から光栄に思います」と、念願だった福田監督作品への出演と好きなキャラクターである神々廻を演じられることへの喜び溢れる胸の内を明かした。

神々廻（八木勇征）と行動を共にし、普段はおっとりとした性格でマイペース過ぎる言動を神々廻にツッコまれているが、いざ任務となれば見た目にそぐわぬ怪力で巨大な電ノコを軽々と振り回して戦う、どこかつかみどころのない「ORDER」の新人かつ紅一点・大佛を演じるのは生見。本作について生見は、「大佛は、普段神々廻達といる時と電ノコを振り回して戦う時のギャップがとても魅力的です。キャラクターの魅力が伝わるように動きや話し方など一つ一つ丁寧に精一杯演じさせて頂きました」と大佛の役作りについて話しつつ、「この作品はキャラクターが漫画やアニメの世界から飛び出して来たかのような再現度で、特に坂本さんがリアルに坂本すぎて、とても驚きました！ 皆さんもきっと観てすぐ『SAKAMOTO DAYS』の世界に入り込めると思います。私も完成を楽しみにしています！！」とコメントを寄せた。

あわせて、「ORDER」の本編映像を使用した特別映像が公開。坂本の前に現れた、殺し屋界の秩序を保つために危険度の高い殺し屋の抹殺を狙う「ORDER」。「君たちにも死んでもらうよ」（南雲）、「悪いけどどのみち皆殺しや」（神々廻）、「お行儀の悪い殺し屋さんたちは抹消します」（大佛）といった、最高戦力を持つ「ORDER」の圧倒的な強さを感じさせるシーンの数々が映し出されている。

（文＝リアルサウンド編集部）