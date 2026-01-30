全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・ヤエチカのカレー店『秋葉原カリガリ』です。

2025年秋OPEN！期待の新店に行ってみた

朗報です。人気カレー店4軒が集まる「トウキョウカレーカルテット」に2025年10月、神田カレーグランプリで優勝経験もある「秋葉原カリガリ」が出店しましたぁ（パチパチ）。しかもココだけの限定盛りがあるらしい。

それが「八重洲盛りカレー」。日本のカレーとタイカレーの中間をイメージしたココナッツカレー、実にまろやか。それから20種以上のスパイスを使ったインドカレー、実にコク深い。これ、代表的な2種の味にラム串や揚げナス、雑穀米などを組み合わせたスペシャル版なのだ。

八重洲盛りカレー1800円

『秋葉原カリガリ』八重洲盛りカレー 1800円

特にラム串は酒のアテにもなる優れもの。あ、お酒といえば「おつカレー＋3点セット」もヒット。ミニカレー付きで選べるつまみとドリンクが組み合わせ自由って楽し過ぎだわ。

さてこのエリア、同4月にも話題の2店が出店。新顔続々、要チェックです！

『秋葉原カリガリ』

ヤエチカ『秋葉原カリガリ』

［店名］『秋葉原カリガリ』

［住所］外堀地下1番通り

［電話］03-6910-3288

［営業時間］11時〜22時（21時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲南口から徒歩4分

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

