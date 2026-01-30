ELÇÔÂà¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë°Ì´¡ÄÂ©»Ò¤ÎÉé½ý¸òÂå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¡Ö¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¡×
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬29Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿Â©»Ò¤ÎFW¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤Î¾õÂÖ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDe Telegraaf¡Ù¤¬»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¾¡Íø¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ëFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¡£DFÅÏÊÕ¹ä¤äDF¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥Û¥¸¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¤âÉé½ý·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤Î84Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î10Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤ËºÇ¸å¤Î¸òÂåÏÈ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤¬ÃåÃÏ¤ÎºÝ¤Ë±¦¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£Ã´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ë±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¾õÂÖ¤Ïº£¸å¤Î¸¡ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤ÎÃû¸õ¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£EL¤«¤é¤ÎÇÔÂà¤È¶¦¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¾õÂÖ¤¬¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¡¢¥·¥ã¥¡¼¥ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ï·Ú½ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤À¤±¤À¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤ÎÃû¸õ¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡×
¡Ú²èÁü¡Û¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¤¿¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤È¡¢Â©»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ
Enorme domper voor Feyenoord¡Ä Shaqueel van Persie moet per brancard van het veld 🚑😢#betfey pic.twitter.com/ZtWVXYgYTb— ESPN NL (@ESPNnl) January 29, 2026