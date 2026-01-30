モデルでクリエイターの伊原葵さんは1月28日、自身のInstagramを更新。イケメンな夫とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：伊原葵さん公式Instagramより）

モデルでクリエイターの伊原葵さんは1月28日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開しました。

【写真】伊原葵＆イケメン夫のツーショット

「なんだか素敵すぎてじーんとして涙でました」

伊原さんは「プロポーズはNYでした　人生で見たことのないサイズの薔薇を持ってサプライズしてくれました」と報告し、16枚の写真と2本の動画を投稿。　アメリカ・ニューヨークで夫から感動的なプロポーズを受けたようです。

写真の1枚目は夫に抱き上げられ、満面の笑みで婚約指輪をカメラに向ける最高の瞬間を捉えています。ほかにも巨大な赤いバラの花束越しに寄り添う夫婦ショットや、証明写真ボックスでのツーショットなど、ロマンティックなシーンが次々と登場します。

また、「指輪は私をイメージしてオーダーしてくれた　世界にひとつだけの指輪」と手元をアップで撮影した豪華な指輪も披露。「夢のような時間で、最高の思い出　本当にありがとう」と、夫への深い感謝と幸せな気持ちをつづっています。

ファンからは、「かわいすぎるぅぅぅ」「最高」「本当に可愛いです　赤がとっても似合います」「本当にハッピーな気持ちでいっぱいです」「ほんとにおめでとう大好きな2人」「お似合いで素敵なお二人」「なんだか素敵すぎてじーんとして涙でました」「泣ける」と、祝福の声が多く上がりました。

結婚報告ショットも披露

26日には「私たち結婚しました」と英語でつづり、モノクロ証明写真の夫婦ショットを公開していた伊原さん。ファンからは、「おめでとう」「Happyすぎるよーう！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)