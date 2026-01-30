見た目がかわいいと思う「和歌山県のお土産」ランキング！ 2位「生バウムクーヘン有田みかん」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近はSNSでの共有が定番となり、味はもちろん「一目惚れするようなビジュアル」がお土産選びの重要な基準になっています。旅の思い出を形に残したくなるような、ハイセンスで愛らしい品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「和歌山県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：生バウムクーヘン有田みかん（MAHALO）／38票2位にランクインしたのは、MAHALOの「生バウムクーヘン有田みかん」です。和歌山県が誇る「有田みかん」の果汁を贅沢に使用し、しっとりとした食感に焼き上げた一品。鮮やかなオレンジ色の層が美しく、みかんの爽やかな香りが広がります。和歌山の豊かな自然と太陽の恵みを感じられる見た目が、多くの支持を集めました。
回答者からは「みかん色の層が入ったバウムクーヘンは、ふんわりした“みかん色”で見た目がポップでキュート。ギフト箱を開けた瞬間から『かわいい！』と感じやすいです」（20代男性／福井県）、「見たことない形でドーナツを重ねて繋げたみたいで可愛かった」（10代男性／長崎県）、「バウムクーヘンの形が特殊でかわいらしく、他にはないから」（20代女性／京都府）といった声が集まりました。
1位：てまりみかん（早和果樹園）／89票1位に輝いたのは、早和果樹園の「てまりみかん」でした。小ぶりなサイズをまるごとシロップ漬けにした、宝石のように可愛らしい瓶詰めスイーツです。ガラス瓶の中に並んだ小さなみかんのビジュアルはインパクト抜群。和歌山の温暖な気候が育んだ甘みが凝縮されており、お土産としても大変喜ばれる逸品です。
回答者からは「色合いも鮮やかで丸ごとのみかんが可愛い」（30代女性／埼玉県）、「みかんが瓶に入ってるのを見たことがなく、まるっとしたみかんが瓶に詰められているのが可愛い。あなたの為に買ったという特別感の可愛さある」（30代女性／北海道）、「コロンとしていてお皿に盛っても可愛い」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
