Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんは1月28日、自身のInstagramを更新。巨大コアラとのハグショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：藤ヶ谷太輔さん公式Instagramより）

写真拡大

Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんは1月28日、自身のInstagramを更新。巨大コアラとハグをするような姿を披露しました。

【写真】藤ヶ谷太輔＆巨大コアラのハグショット

「ゆる〜い感じがホント好きです！」

藤ヶ谷さんは「ケアンズで、またまた素敵な思い出が増えた！　２人のゆる過ぎ自由旅。笑」とつづり、12枚の写真と4本の動画を投稿。Huluのオリジナル番組『Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED 〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ』でのオフショットです。

写真の1枚目は、藤ヶ谷さんが巨大なコアラの銅像とハグするショットで、ケアンズらしい印象的な1枚です。2枚目は“世界一幸せな動物”と言われるクオッカの看板と自身の笑顔のツーショット。コメント欄では歯を見せて笑う藤ヶ谷さんとクオッカの表情が「似てる」との声も。

そのほか、同メンバーの横尾渉さんと藤ヶ谷さんが大蛇とスキンシップする様子や、飛行機から撮影した絶景の動画などが収められ、楽しい旅を過ごしたことが伝わります。

ファンからは、「ふたりのゆる〜い感じがホント好きです！」「えーかわいいー」「心なしかコアラもドヤ顔や」「クォッカワラビ−に似てる」「1枚目、ちょっと怖い」「人生で、コアラになってみたいって思う日が来るなんて思わなかったなあ…」「楽しそう」と、絶賛の声が集まりました。

ハワイ満喫ショットも

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している藤ヶ谷さん。25日の投稿では「ALOHA！」とつづり、ハワイ旅行の様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)