「えーかわいい」藤ヶ谷太輔、巨大コアラとのハグ姿に「心なしかコアラもドヤ顔や」「ちょっと怖い」反響
Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔さんは1月28日、自身のInstagramを更新。巨大コアラとハグをするような姿を披露しました。
写真の1枚目は、藤ヶ谷さんが巨大なコアラの銅像とハグするショットで、ケアンズらしい印象的な1枚です。2枚目は“世界一幸せな動物”と言われるクオッカの看板と自身の笑顔のツーショット。コメント欄では歯を見せて笑う藤ヶ谷さんとクオッカの表情が「似てる」との声も。
「ゆる〜い感じがホント好きです！」藤ヶ谷さんは「ケアンズで、またまた素敵な思い出が増えた！ ２人のゆる過ぎ自由旅。笑」とつづり、12枚の写真と4本の動画を投稿。Huluのオリジナル番組『Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED 〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ』でのオフショットです。
そのほか、同メンバーの横尾渉さんと藤ヶ谷さんが大蛇とスキンシップする様子や、飛行機から撮影した絶景の動画などが収められ、楽しい旅を過ごしたことが伝わります。
ファンからは、「ふたりのゆる〜い感じがホント好きです！」「えーかわいいー」「心なしかコアラもドヤ顔や」「クォッカワラビ−に似てる」「1枚目、ちょっと怖い」「人生で、コアラになってみたいって思う日が来るなんて思わなかったなあ…」「楽しそう」と、絶賛の声が集まりました。
ハワイ満喫ショットも自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している藤ヶ谷さん。25日の投稿では「ALOHA！」とつづり、ハワイ旅行の様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)