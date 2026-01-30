スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第3弾を2月5日から全国のスポーツデポ・アルペンで販売する。

「CASUAL RUN CLUB PACK 3」とは、「Spring Starts」をコンセプトにフレッシュで明るくカラーリングされた、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。

ランナーから絶大な人気を誇るペガサスシリーズから「ペガサス 41」「ペガサス プレミアム」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ 18」「ボメロ プラス」、安定したクッショニングを提供するストラクチャーシリーズから「ストラクチャー」「ストラクチャー プラス」の6モデルを展開。「ストラクチャー プラス」は2月5日に発売となる新モデルで、ストラクチャーシリーズでは初めてZoomXとReactXフォームの両方を採用した、サポート性と快適性を兼ね備えた一足となっている。

2月5日から、全国のスポーツデポ・アルペン・公式オンラインストアで販売を開始する。なお、ペガサス プレミアム、ボメロ プラス、ストラクチャー プラスは一部店舗のみの取り扱いとなる。



「ペガサス41」



「ペガサス プレミアム」

「ペガサス41」は、優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。「ペガサス プレミアム」は、レベルアップしたフルレングスの高反発クッショニングが、極上のエネルギー感あふれる走りをサポートする。



「ボメロ18」



「ボメロプラス」

「ボメロ18」は、2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供する。「ボメロプラス」は、フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮する。



「ストラクチャー」



「ストラクチャー プラス」

「ストラクチャー」は、サポート性に優れたクッショニングで、安定感のある履き心地を追求する。「ストラクチャー プラス」は、大胆で個性的なデザインにスーパーフォームを搭載し、頼れる安定感と抜群の履き心地を実現する。

［小売価格］

ペガサス41：1万6500円

ペガサス プレミアム：2万9700円

ボメロ18：1万6500円

ボメロプラス：2万2000円

ストラクチャー：1万6500円

ストラクチャー プラス：2万2000円

（すべて税込）

［発売日］2月5日（木）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp