すき家、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし粉チーズとパセリを振りかけた「デミグラスチーズ牛丼」を発売
すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2月5日午前9時から、「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。
「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいとなっている。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群だとか。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能してほしいという。
また、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時に販売する。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいを楽しめる。
ぜひこの機会に、すき家やおうちで濃厚な味わいが寒い時期にぴったりの「デミグラスチーズ牛丼」を食べてほしい考え。
［小売価格］
デミグラスチーズ牛丼
ミニ：600円
並盛：660円
中盛：860円
大盛：860円
特盛：1060円
メガ：1240円
おんたまデミグラスチーズ牛丼
ミニ：710円
並盛：770円
中盛：970円
大盛：970円
特盛：1170円
メガ：1350円
（すべて税込）
［発売日］2月5日（木）
すき家＝https://www.sukiya.jp