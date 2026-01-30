日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、KFCデリバリーのメニュー販売価格を、2月4日から店頭価格と同一に改定する。あわせて、これまで設定していた最低注文金額を撤廃し、注文できるメニューのラインアップも拡充する。

「KFCネットオーダー」や「電話注文」を通じて利用できる「KFCデリバリー（「KFCデリバリー」は、Uber Eatsの配達ネットワークを活用して迅速に消費者へ届けるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」による配送も含む）」を、今回リニューアルする。これまで設定していた「KFCデリバリー」専用価格を見直し、店頭での販売価格と同一の価格で購入できるようになった。これによって、「KFCデリバリー」で約2000円以上購入した場合、他社配達代行サービスと比較して、よりおトクに利用できる。



配達代行3社の配達料・サービス料の平均値と比較

注文金額が上がるにつれて、おトク度が増すため、家族や友人とのシェアなど、大人数での利用に最適だとか。

これまで設けていた最低注文金額（1500円）を撤廃し、単品から注文できるようになった。これによって、一人での食事や、ちょっとした軽食、ドリンクだけの注文など、これまでは利用が難しかったシーンでも気軽に「KFC デリバリー」を楽しめる。

これまで「KFC デリバリー」では注文できなかった店舗限定メニューが、購入可能になった。「創業記念パック」をはじめとする各種バリューパックや、毎日10時から15時限定で販売しているランチメニュー「ケンタランチ」などを、デリバリーでも店頭価格で注文できる。また、「デリバリーの日パック」などのデリバリー専用メニューも引き続き販売する。さらに、「KFCネットオーダー」で利用可能なクーポンの対象も拡充。デリバリーでも期間限定商品のクーポンが利用できるようになった。より幅広いラインアップから、より求めやすくなった「KFCデリバリー」を、ぜひこの機会に利用してほしい考え。

［「KFC デリバリー」リニューアル・実施概要］

実施期間：2月4日（水）から

実施内容：「KFCネットオーダー」や「電話注文」を通じて利用できる「KFCデリバリー」において、以下のリニューアルを実施・デリバリー価格の改定（店頭で掲示している税込価格と同一の価格）

最低注文金額の撤廃

注文可能なメニューの拡充・使用可能なクーポンの拡充

対象店舗：全国約850のKFC店舗

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp