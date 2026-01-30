1月27日、日清食品の『どん兵衛』公式Xで、同商品の新CMが公開され、その衝撃的な内容が大きな反響を呼んでいる。

【写真】「朝はどーん！」松下由樹を全力で誇張モノマネしたザコシショウ

『どん兵衛』・『本仕込』がまさかのコラボ

「『どん兵衛』はピン芸人のハリウッドザコシショウさんを起用。俳優の松下由樹さんが出演し、長年愛されているフジパン『本仕込』のCMをオマージュしていました。ザコシショウさんは“誇張しすぎたモノマネ”シリーズで知られており、本家CMを忠実に再現したうえで、松下さんの演技を大胆に誇張。

“朝はどん、どんどどん”とキャッチ―なリズムとフレーズが特徴の『本仕込』CMを替え歌で表現するなど、作り込みつつ“本気でふざける”姿勢に、ネット上では絶賛の声が相次ぎました」（スポーツ紙記者、以下同）

本CMには、

《天才すぎるwwwww ザコシの良さが詰まってるww》

《やばーーー! 完コピ（?!）凄い!》

《全力でやる悪ふざけ好き。どん兵衛買うわw》

など、インパクトの強い内容を評価する声が寄せられる中、《日清さんのせいで、 朝から社内がざわついています》と、本家フジパンも公式Xで反応。

このフジパンの対応に対し、『どん兵衛』の公式Xでは、《フジパンさん 懐の深さに感謝です》と綴り、感謝の文書を掲載。

「そこには、“朝の定番”である『本仕込』に憧れを示し、《売り場はちがっても、朝から元気が出る本仕込とどん兵衛。はるか上を行かれている先輩の大きな力を借りさせていただきました》とリスペクトを送っていました。

この文書は“縦読み”にもなっており、そこには《朝どんで売上のばしたい》と切実な願いが隠されていました。感謝を示しながらも、どこまでもウケを狙う姿勢には驚かされましたね」

まさかのコラボに盛り上がりを見せたCM。フジパン側は事前に内容を把握していたのだろうか。問い合わせてみると、

「内容については事前に共有されていました。担当部署が動いていたため、CMが公開された際には社内でも話題になっており“社内がざわついています”と投稿させていただきました」（フジパン担当者、以下同）

とのこと。続けて、

「当時のCMが完璧に再現されていて驚きました。同じ食品メーカーとして、多くのお客様が楽しく朝を迎えられるように一緒に盛り上げていきたいと思います」

と、『どん兵衛』へメッセージを寄せた。

朝は“パン”かそれとも“どん”か。好みは分かれるところだが、どちらも日本の朝に元気を与えてくれそうだ。