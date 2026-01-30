俳優の梅沢富美男（75）が30日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。衆院選の争点の1つ、消費税減税について言及した。

番組ではFNN世論調査について紹介。投票で重視する政策のトップは「物価高対策など経済政策」で、次いで「年金や医療などの社会保障政策」、「外交や安全保障の政策」、「議員定数削減や政治献金の規制強化など政治改革」、「外国人政策」の順だったと伝えた。

梅沢は、主要政党が競うように主張する飲食料品の消費税減税について「これが実施されるんだったら来年ですとか言ってるんですよね。そういうことじゃなくて消費税ゼロにするんだ、5％にするんだって、消費税下げるってことは与党も主な野党も一致してるわけだから、いちいち選挙なんてやる前にこれを決めて、それからガタガタ言うんだったら、じゃあ解散しましょうって話は分かる」と指摘。

そして「だけど、選挙終わってから1年後って…生活って毎日してるわけだから。国民がどんだけ苦しんでるのか、もうちょっと分かってもらわないと」と自身の考えを話した。