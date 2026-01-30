オリックスは30日、株式会社 LEFT-U特別協賛のもと、「セノッピー presents 第23回オリックス・バファローズCUP2026少年少女軟式野球大会」を開催すると発表した。



この大会は、大阪府ならびに兵庫県内の少年軟式野球団体に所属しているチームが参加申込可能。予選トーナ

メント大会により大阪・兵庫の各ブロック代表チームを決定した後、近畿軟式野球連盟の推薦チームを含めた決勝

トーナメント大会を開催し、近畿No.1を決定する。

また、「NPB12球団ジュニアトーナメント大会(本年12月開催予定)」に参加する「バファローズジュニアチーム」の選手は、本大会参加選手が対象となる。各運営協力団体の推薦等を参考にセレクションを実施し、バファローズジュニアチーム16名（予定）を選抜する。

▼ セノッピー presents 第23回オリックス・バファローズCUP2026少年少女軟式野球大会

【開催期間】

開会式 2026年3月29日（日） 京セラドーム大阪（予定）プロ野球公式戦終了後

大阪大会 2026年4月4日（土）より 各運営協力団体グラウンド

兵庫大会 2026年4月4日（土）より 各運営協力団体グラウンド

決勝トーナメント 2026年8月1日（土）より予定 大阪・兵庫各会場

準決勝戦 2026年9月5日（土）予定 G7 STADIUM KOBE（予定）

予備日 2026年9月6日(日) 会場調整中

決勝戦 調整中 京セラドーム大阪（予定）