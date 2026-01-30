ENHYPEN・ヒスン、驚異の14億票超えで「D AWARDS」人気賞1位に！aespa・カリナは女性部門制す

100%ファン投票によって受賞者が決定するK-POP授賞式「2026 D AWARDS」の人気賞投票が幕を閉じた。

「D AWARDS × UPICK人気賞」の最終的な受賞者が、1月29日15時に確定。「UPICKグローバル・チョイス」の主人公には、ENHYPENのヒスンと、aespaのカリナが輝いた。

今回の投票は、「ベストグループ」および「ベストライジングスター」の決勝に進出したグループのメンバーを候補に、1月6日〜23日まで実施。随時順位が入れ替わる熾烈なデッドヒートが繰り広げられた。

「グローバル・チョイス」男性部門では、ヒスンと同じグループに所属するニキとの、意図せぬ“身内対決”が大きな話題を呼んだ。新星グループ「AHOPE」のメンバー、ジェイエルも加わった三つ巴の戦いの末、ヒスンが獲得した最終得票数は驚異の14億4900万票。ニキも12億4900万票を獲得し、凄まじい接戦となった。

また、女性部門でも最後まで順位が変動する大接戦が展開された。最終的な勝者はaespaのカリナだ。カリナが1億8200万票、BLACKPINKのジェニーが1億7700万票をそれぞれ獲得し、その差は僅差となった。

ENHYPENは、ヒスンが手にした「グローバル・チョイス」に加え、「ベストグループ賞」も受賞し2冠を達成。絶大な人気を証明した。特にベストグループ部門では、HYBEの先輩グループであるBTSと息を呑むような首位争いを演じ、注目を集めた。

「D AWARDS × UPICK人気賞」は1月26日から、ベストソロ（男女）、ベストライジングスター（男女）、ベストグループ（男女）の計6部門の受賞者を発表。女性ベストソロはBLACKPINKのジェニー、男性ベストソロはMnet『BOYS2PLANET』出身のチェ・リブが選出された。ベストライジングスターにはAHOPEとizna、ベストグループ部門にはENHYPENとBABYMONSTERがそれぞれ選ばれた。

なお、韓国メディア『スポーツ東亜』が主催する授賞式「第2回 D AWARDS with upick」は、2月11日18時、ソウルの高麗（コリョ）大学・ファジョン体育館で開催される。

◇ヒスン プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHER（以下、TXT）のデビュー候補生に選ばれたことも。TXTとしてのデビューは逃したが、オーディションプログラム『I-LAND』を通じてENHYPENのメンバーとなった。『I-LAND』出演当時に見せたストイックなイメージから一転、デビュー後は天然な一面も発覚し、その人気に拍車をかけた。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。