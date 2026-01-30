1児の母・木村文乃、“ひき肉キライ”子供が「もっと食べたかった」と伝えてくれたハンバーグ料理披露「真似したい」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】女優の木村文乃が1月30日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。夜ごはんの仕込みを公開し、話題を呼んでいる。
木村は「夜ごはんの仕込み」としハンバーグを焼いている写真を投稿。「ひき肉キライだけどきっと食べないんだけど一応ね、一応…」と子供用の小さめサイズも用意していた。
翌日「今日のチビうさごはん」として、「白胡麻ごはん 煮込みハンバーグ、ブロッコリー、トマト、豆苗ともやしとしめじのナムル、玉ねぎと榎のたまごスープ、とちあいか」とメニューを紹介。また「食べないだろうと思いつつも昨日仕込んでいたにこみハンバーグ 食べさせるのは（くまの絵文字）氏にまかせ私は洗面所で支度していたんですよ。そしたら聞こえてきた『ハンバーグもっと食べたい』の声」「『ハンバーグもっと食べたかったぁ』と伝えてくれて」と子供からの意外な反応を明かした。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「真似したい」「愛情たっぷり」「素敵なママ」といった声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆木村文乃、手作り子供ごはんを披露
◆木村文乃の手料理に反響
