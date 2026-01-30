K-POP初の快挙へ　BLACKPINK・ロゼ、グラミー賞ノミネートに続きパフォーマーとしてステージに

BLACKPINKのロゼが、アメリカ・グラミー賞へのノミネートに続き、パフォーマーとしてステージに立つことが決まった。

グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーは1月29日（現地時間）、ロゼが2月1日に米ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催される「第68回グラミー賞（Grammy Awards）」でパフォーマンスを披露すると発表した。

これに先立ち、ロゼは楽曲『APT.』で「第68回グラミー賞」において、「最優秀楽曲賞」「最優秀レコード賞」「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」の3部門にノミネートされている。

アメリカ大衆音楽界で最高の権威とされるグラミー賞において、本賞にあたる「ジェネラル・フィールズ（General Fields）」に分類される最優秀楽曲賞および最優秀レコード賞に、K-POP楽曲がノミネートされたのは『APT.』が初めてだ。

また、K-POPの女性アーティストが同部門に名を連ねたのも史上初だ。ロゼが、これまでK-POPアーティストが達成していない本賞受賞を果たすかに注目が集まっている。

（写真提供＝OSEN）ロゼ

このほか同日の授賞式では、HYBEとゲフェン・レコードによるグローバルガールズグループ「KATSEYE」が「最優秀新人賞」と「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞」の2部門にノミネートされており、最優秀新人賞候補8組が共演する特別ステージにも登場する予定だ。

なお、「第68回グラミー賞」は2月2日午前9時55分（日本時間）から、Mnetを通じて生中継される。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。