プライム1スタジオは、スタチュー「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子」の商品化決定を発表した。発売は2027年を予定しており、価格は1,320,000円。

本製品は、アニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」に登場する「草薙 素子」を、同社のスタチューブランド「ライフスケールマスターライン」から1/1スケールで商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて発表しており、1月30日より開催しているイベント「攻殻機動隊展」にて初展示を行なっているほか、イベント会場にて5名限定で先行予約の受付を行なっている。

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会