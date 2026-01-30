「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」より「草薙素子」が「ライフスケールマスターライン」で等身大スタチュー化！全世界50体限定。「攻殻機動隊展」にて5名限定で先行予約受付
【ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子】 2027年 発売予定 価格：1,320,000円 製造数：50体限定 受注販売品
プライム1スタジオは、スタチュー「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子」の商品化決定を発表した。発売は2027年を予定しており、価格は1,320,000円。
本製品は、アニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」に登場する「草薙 素子」を、同社のスタチューブランド「ライフスケールマスターライン」から1/1スケールで商品化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて発表しており、1月30日より開催しているイベント「攻殻機動隊展」にて初展示を行なっているほか、イベント会場にて5名限定で先行予約の受付を行なっている。
＼💥会場にて先行予約実施💥/／#攻殻機動隊展 にて数量限定予約受付決定。- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) January 29, 2026
西暦2030年の“少佐”が
世界初の等身大フィギュアに--。
TVアニメ『攻殻機動隊 STAND
ALONE COMPLEX』より
「草薙素子」がライフスケール
マスターラインから登場‼
会場限定5名での先行予約受付になります。… pic.twitter.com/0BzQ03V5nz
◤◢◤ 『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』◢◤◢- 攻殻機動隊【公式】GHOST IN THE SHELL official (@thegitsofficial) January 23, 2026
🌐展覧会記念コラボレーショングッズ🌐
-- プライム１スタジオ --
『攻殻機動隊 STAND ALONE… pic.twitter.com/m3sZcSrx67
(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会