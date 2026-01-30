【新華社北京1月30日】中国と英国はスターマー首相の訪中で一連の前向きな合意に達した。

1、双方は長期的かつ安定的な全面的戦略パートナーシップの発展に尽力する。

2、中英ハイレベル気候・自然パートナーシップ樹立で合意した。

3、中英ハイレベル安全保障対話を再開する。

4、年内に新たな戦略対話と経済財政金融対話、経済貿易合同委員会会議などの枠組み対話を開催する。

5、両国立法機関の通常交流再開で原則合意した。中国は真の中国を理解しようとする英国議員の中国訪問を歓迎する。

6、中英企業家委員会会議を開催し、双方向の貿易投資協力を一段と強化することで合意した。

7、双方は中英金融作業部会の設置と初会合開催を歓迎する。中国銀行ロンドン支店が英国で2番目の人民元決済銀行となることを歓迎し、中英保険フォーラムを共同開催する。

8、中国は英国国民に対する一方的ビザ免除政策の実施を前向きに検討する。

9、中国はウイスキーの輸入関税を10％から5％に引き下げる。

10、両国指導者は経済貿易、農産物・食品、文化、市場監督管理、法執行協力などの分野の12の政府間協力文書の署名に立ち会った。

11、双方は金融、衛生、メディア、教育などの分野でも多くの協力文書について合意した。