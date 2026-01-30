近鉄、オリックス、ヤクルトで１９年にわたってプレーした近藤一樹さん（４２）は、オリックス時代の２００８年に初めて２桁勝利を挙げ、先発投手としての地位を確立した。２年連続で規定投球回をクリアするなど奮闘したが、その後は相次ぐ故障に苦しめられていく。１１年オフからは４年連続して右肘を手術し、１４年オフには育成選手として球団と契約を結んだ。「１２５番」を背負っての出直しだった。

シーズン最終戦で２桁勝利をマークしたプロ７年目、近藤さんは先発としてキャリアハイの成績を残した。２５試合に登板し１４９回を投げて１０勝７敗。防御率３・４４は規定投球回に到達したパ・リーグ投手で１０位の成績だった。

翌０９年、１０年も先発ローテの一角を担って登板を重ね、投球イニングは３年連続して１４０回を超えた。しかし古傷である右肩をかばいながらの投球は徐々に右肘に負担をかけていた。

２４試合に登板し、５勝１０敗に終わった１０年オフの秋季キャンプ。近藤さんは岡田彰布監督から入団以来つけてきた背番号６５から、背番号１１への変更を勧められる。阪急、オリックスを通じて佐藤義則投手が２２年間背負った偉大な番号への変更は、指揮官の期待の表れだった。

「岡田さんからは、そんな番号をつけてるからダメなんよ、変えろと言われました。６５イコール近藤という気持ちはありましたけど、プロ野球の１１番なんてめったにつけられないですから、ありがたい気持ちもありました」

だが、１１番を背負っても事態は好転せず、１１年のオフからは４年連続して右肘の手術を受けることになった。

「手術後にちょっと無理をして中途半端に投げての繰り返しでした。何にもない４年間だったら、心が折れてたと思います」

１２年は１試合、１３年は５試合、１４年は２試合…。１軍登板数は激減していったが、わずかでも投げられることが救いだった。

１４年のオフに４度目の手術を認められた際には、球団から育成契約となることを告げられた。

「戦力外も意識しながら１年を過ごしてたので、育成になりますと言われた時には、もう１年あるんだと、ちょっとホッとしたのは覚えています」。その反面、ショックもあった。「育成の立場になってボンと落ちる感覚がありました。心が折れるというか」と率直な思いを吐露した。

６５番から１１番に昇格していた背番号は成績とともに変遷。１２年度のドラフト１位・松葉貴大投手に１１番を譲り、５０番をつけていた近藤さんは、育成契約に伴い初めて３桁の１２５番を背負うことになった。

ただ、そのまま下を向くことはなかった。現実を受け入れて近藤さんはあえて３桁の背番号をアピールする道を選んだ。

「６５番とか１１番とかをつけたりしてたので、１２５番のユニホームを着たくない気持ちも半分あったんですけど、１２５番が今の俺だと思ったんです。着るべきだと思って、あえて着るようにしました。地道にタイミングが来るまで粘っていこうと」

翌１５年の開幕直後、支配下登録を勝ち取った近藤さんは、愛着ある６５番を背負って再出発した。

「６５に戻してほしいと志願したんです。重い番号ですけど、ドラフト１位とかじゃない自分がプロ野球選手として下からはいあがってきたというか。周りからも、やっぱりおまえは６５だな、しっくりくるなって言われましたね」

相棒を背負って復活ロードを歩み始めた近藤さんは７月１２日の楽天戦で１４１１日ぶりの勝利をつかんだ。

（デイリースポーツ・若林みどり）

近藤一樹（こんどう・かずき）１９８３年７月８日生まれ。神奈川県出身。日大三高３年時の夏の甲子園で優勝。２００１年度のドラフト７位で近鉄入団。分配ドラフトで０５年からオリックスでプレーし、育成契約を経て、１６年途中にトレードでヤクルト移籍。１８年に最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得。２０年オフの退団後、四国ＩＬ香川でコーチ兼投手として２年間プレーして引退。ＮＰＢ１９年間で３４７試合に登板、４３勝５７敗４セーブ、８３ＨＰ、防御率４・５０。現在は野球解説者、立正大立正高野球部など複数校で指導者としても活動中。