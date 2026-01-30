高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】洋装の庄田が…

1月30日第85回の最後に、第18週「マツエ、スバラシ。」の予告が放送され、話題になっています。

次週予告によると、ヘブンとの結婚で順風満帆だった松野家に不穏な気配が…。

＊以下第85回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第85回あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の元を、１人で訪ねてきた庄田（濱正悟さん）。

しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題にはいらない。

既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。

庄田の目的とは？その数日後、錦織（吉沢亮さん）の元を庄田が訪れる。

久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。

その頃、サワ（円井わんさん）は白鳥倶楽部で一人必死に勉強に打ち込んでいた。

そこに洋装姿の庄田が訪れ、サワに求婚する。

しかしサワは…。

場面が代わり、川の向こうを眺めるサワの元にトキがやってくる。

サワは「私はおトキにはなれん。大好きだったのに…」と号泣して――。

＜ドラマで流れた予告＞

「ヘブン！」と自分の名前を叫びながら、箱のふたを開けるヘブン。

驚いた表情のヘブン、トキ、司之介、錦織。

ヘブンの家でパーティーが開かれている。

「借金…返したぞ」と司之介。

パーティーには借金取りの銭太郎も参加している。銭太郎は父親の位牌も持参したようだ。

場面が代わり、喜びを爆発させる司之介とフミ。その後ろにはトキとヘブンがいる。

蛇と蛙が会話している。

「ようやく借金返済」

「よかったわね〜」

司之介が…

箱の中から取り出した本を松野家のみんなに見せるヘブン。

喜びに包まれるトキたち。

場面が代わり、縁側に座っているトキ。額に白い布を巻いている。

サワとなみがトキの横にいる。

布で顔を隠したトキをヘブンが抱きかかえて、ぐるぐる回っている。

その様子を遠くから見守る錦織。

「ただし、気を付けるのですよ。『おごれる者は久しからず』」と女性の声がする。

あいさつをしている錦織。

布で顔を隠して歩くトキ。

司之介は「牛乳を辞めた」と宣言。驚くトキたち。

蛇と蛙は「司之介！」と叫んで――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。