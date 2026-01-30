堅実なコンパクトSUVが“アウトドア本気仕様”に！

高速道路やワインディングを快適に走れるクルマと、山あいの未舗装路を力強く進むクルマ。

そのどちらも自然にこなせる一台があったなら、移動そのものの価値は大きく変わるはずです。

そんな発想を具現化したモデルとして注目を浴びたのが、トヨタが発表した「カローラクロス ハイブリッド 那須エディション」です。

日常と非日常を無理なくつなぐ存在として、この一台は多くの人の想像力を刺激しました。

このモデルが初めて披露されたのは、アメリカ・ラスベガスで開催された2025年11月の「SEMAショー」です。

世界中から最新のカスタムカーや独創的なコンセプトモデルが集まる場において、那須エディションは派手さ一辺倒ではなく、実用性と思想の両立で強い印象を残しました。

量産車をベースにしながらも、アウトドアという明確なテーマを与えられたことで、来場者の目に新鮮に映ったのです。

ベースとなった「カローラクロス」は、カローラシリーズ初のSUVとして2020年に登場し、日本では2021年から販売が開始されました。

全長4455-4460mm×全幅1825mm×全高1600-1620mmと扱いやすいコンパクトなボディサイズと優れた燃費性能、そして価格と装備のバランスの良さから、ファミリー層からシニア層まで幅広い支持を獲得してきました。

2025年には日本仕様が大幅に改良され、全車ハイブリッド化されるなど、時代の要請に応える進化も遂げています。

那須エディションは、そうした堅実なモデルを土台にしつつ、あえて「遊び」と「挑戦」の要素を大胆に加えた存在です。

名称に込められた意味も象徴的で、那須岳に代表される日本の自然、紫色を連想させる茄子、そして「成す」という言葉が重ね合わされています。

単なるコンセプトカーではなく、何かに挑む人を支える相棒でありたいというメッセージが感じられます。

走行性能の面では、2リッター直列4気筒エンジンに3基のモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、システム出力は約196馬力に達します。

電子制御式四輪駆動によって、街中の快適な走りから、砂利道や山道での安定した走行まで幅広く対応できる点が特徴です。環境性能と走破性を同時に追求している点は、現代のSUV像をよく表しています。

外観では、深みのある紫色のボディラッピングが強烈な個性を放っています。穴あきデザインのボンネットや専用のフロントフェイス、リフトアップされたサスペンションと全地形対応タイヤの組み合わせにより、標準のカローラクロスとはまったく異なる雰囲気をまとっています。

それでいて過剰になりすぎないバランス感覚は、量産車メーカーならではと言えるでしょう。

車内もまた、アウトドアユースを強く意識した設計です。収納スペースの拡充に加え、小型の冷蔵庫まで備えられており、キャンプや長距離ドライブでの利便性が高められています。

単なる見せるための装備ではなく、実際の使用シーンを具体的に想定している点に、本気度がうかがえます。

発表後、ネット上ではさまざまな反応が見られました。「タフな見た目がカッコイイ」「カローラクロスでここまで遊べるとは思わなかった」「アウトドア専用車より現実的で好感が持てる」「冷蔵庫付きは本気すぎる」「量産化したら絶対検討する」「市販化されたら買いたい」といった声が並び、驚きと期待が入り混じった評価となっています。

量産化の予定は明らかにされていないものの、那須エディションが示した方向性は、今後のSUV開発に少なからず影響を与えるはずです。