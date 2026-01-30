THE RAMPAGE 藤原樹がアンバサダー「％Recipe」ポップアップがオープン！ 一足先に会場内に潜入〈取材レポ〉
THE RAMPAGEの藤原樹がアンバサダーを務めるコスメブランド「％Recipe」の期間限定ポップアップが、1月30日（金）〜2月1日（日）の3日間、東京・中目黒の“OPEN NAKAMEGURO”で開催。本イベントでは、現在展開中のベースメイクおよびポイントメイクアイテムを実際に試せるほか、来場者限定の特別展示や購入特典、会場でしか見られない藤原のコメント動画など、多数のコンテンツを楽しむことができる。今回クランクイン！トレンドは、一足先に本イベントへ潜入し各コンテンツを取材。注目ポイントをまとめて紹介する。
【写真】注目コンテンツが盛りだくさん！ 「％Recipe」ポップアップの様子
■直筆サイン入りグッズが当たる
本イベントは、「処方のこだわりを、ちょうどいい価格で」をテーマにした「％Recipe」の世界観を、メイクアイテムの展示やタッチアップを通して来場者に届ける期間限定ポップアップ。専用フォームでは、当日スムーズに入場できる事前来場登録を実施中だ。
さっそくブランドロゴがあしらわれた真っ白なゲートをくぐり、まずは藤原の等身大パネルの設置や会場限定コメント動画が投影されたエリアに到着。ここでは、藤原が「％Recipe」のアイテム紹介などを行っている映像が流れており、さっそくファンの心をわしづかみにする。
また、藤原のサイン入り等身大パネルや「％Recipe」の人気アイテムが天井から吊るされたフォトブースも用意されており、思い出づくりにもぴったりな空間が広がっていた。
続いて隣のエリアに進むと、藤原の顔写真が大胆にあしらわれた、大迫力のパネルが現れてびっくり！ このパネルには付せんに書いたメッセージを貼ることが可能で、藤原への応援や「％Recipe」に関する感想などを残すこともかなう。
さらに中央にあるドレッサーでは、人気の「Xファイン サテンウェア メッシュクッション」と「バーミーパフポット リップ＆チーク」に実際に触れて自分に合う色を探すことが可能。
加えて奥に設置されたカウンターブースでは、プロのメイクスタッフが1人1人に合ったメイクアイテムを提案してくれるほか、質問に答えていくと自身のパーソナルカラーが分かるセルフパーソナルカラー診断用のパネルを展開。診断後は、各パーソナルカラーに合う色などが記載されたカードをチェックして、コスメ選びのヒントにしてみよう。
それから、商品の購入金額に応じてもらえるコインでカプセルトイを回すと、藤原の直筆サイン入りポーチなどが当たる、ファンにとって見逃せない企画も！ ほかにも景品には「オリジナルBIGステッカー」や併設されたカフェで使えるドリンクチケットなどが用意されており、豪華なラインナップに驚いた。
★カプセルトイ用コイン配布枚数
・税抜3000円以上：1枚
・税抜5000円以上：2枚
・税抜6500円以上：3枚
そのほか、商品を1点以上購入するともらえるオリジナルショッパーの提供や、フォトブースで撮影した写真をシールなどで飾れる“デコブース”、商品に付いてくる藤原のステッカーをファン同士で交換できる“ステッカーハント”など、ファン必見のコンテンツが満載だ。
なお、イベントは11時00分〜18時00分まで開催され、最終受付は17時30分を予定（最終日のみ17時00分閉店）。当日の入場は事前登録者が優先して案内されるので注意してほしい。
