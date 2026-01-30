ツアー初戦に向けて調整を進める吉田優利 豪州、米国で過ごすオフタイムを大公開に「いいね！」殺到
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。オーストラリアとアメリカの国旗だけを絵文字で投稿すると、温かそうな場所で過ごすオフタイムの写真20枚を一挙に公開した。
【写真】吉田優利には天使の羽が似合いすぎる！
1枚目はイエローのシャツにデニムのショートパンツ姿で、料理を前にフォークとナイフを手にした写真。目の前にあるのはハッシュブラウン×2、ベーコン×6、ポーチドエッグ×2、マッシュドアボカドと、アメリカでは朝食の定番料理が大きなプレートに勢揃い。画面には「全部食べちゃうなんて、素敵すぎる」と記していた。また抹茶ラテ風のドリンクを一口飲んだものの「あっつぅい。。」とカメラを見つめる写真や、天使の羽が描かれた壁の前でポーズをとる写真もあった。白のノースリーブに黒のパンツ姿でショッピングモールを歩く姿や、淡いブルーのシャツを着てポテトフライを手に海岸沿いの道を歩く姿も。ここにはオーストラリアの国旗がたくさん飾られていた。そしてグリーンのベストにデニム姿で、気持ちのいい青空が広がり、並木にも公園にもパームツリーが見られる街中を散策。最後はカラフルにペイントされた壁の前で身体を“大の字”にしてジャンプする写真で締めくくった。吉田の今季初戦は2月19日に開幕する「ホンダLPGAタイランド」にエントリー。今年こそ吉田も米国女子ツアーで初優勝を飾ることを、多くのファンが期待して日本から熱い声援を送っている。
