俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。結婚への自身の変化について話した。

事前取材のVTRで、インタビューをしたファーストサマーウイカ（35）が「理想の夫婦像はあったりしますか」と質問。「できればおじいちゃん、おばあちゃんになっても、キスとか手をつないで歩くとか、憧れるなっていうのはあります。自分の最愛の人、っていうのは憧れますね」と話した。

続けて「実際はお付き合いされた方と結婚みたいな話に今までなったことはありますか」と聞かれると、「大体なりますね」と答え、「初めからそれに近い話はするようにしています」。

ただ、今は結婚願望は「あまりないです」と笑った。「友人たちも結婚したり、子どもができたりして。みなさん、おっしゃいますけど、『ふたを開けてみないとわからない』っていう方も多いじゃないですか」。ウイカが「だったら結婚するの嫌かも、まだしたくないかも、って思った？」と言うと、「そうですね」。そして「今、個人的には難しいだろうな、って思う」と話した。

「付き合っている時はよかったのに、結婚してから嫌なところがたくさん見え始めてとか、あまり一緒に寝たくないとか…。そういうのを聞くと、さびしいな、って」。そして「すべてのお金を奥さまが握られていて、月1万5000円で生活しろ、って言われている友人がいるんですけど」と言い、「後輩とかにご飯おごる時にどうするの？」と聞いたという。

「（友人は）『土下座して、もう1万円だけお願いします、って言ってるんだよね』。（それを聞き）あぁ…」。工藤は「『月にこれで』って言われた時に、（自分は）1発ですべてが吹き飛ぶだろうな、って」と話した。